Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Akyazı ile Erenler kavşakları arasındaki üstyapı yenileme işlemleri sebebiyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, diğer platform üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor. D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na giriş ve çıkışlara geçici bir süreyle izin verilmiyor.

Tokat-Sivas yolunun 26. ve 27. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Tokat istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü verilmeye başlandı.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5. ve 7. kilometreleri arasındaki kesimde yüksek standartlı demir yolu yapım çalışmaları sürüyor. Bu noktayı kullanacak olan sürücüler, trafik ekipleri tarafından doğrudan servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: 60-64. kilometrelerinde Denizli istikametindeki yapım çalışmaları sürüyor. Trafik akışı Denizli yönünde iki şeritten, Aydın istikametinde ise tek şeritten devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu: 1-2. kilometrelerindeki Eminlik gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde ise 1 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu: Mezarlık Kavşağı ile otoyol bağlantısı arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışına diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya Yolu: 12-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Torul-Gümüşhane Ayrımı-İkisu-Şiran Yolu: 12-22. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılırken, açık olduğu anlarda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar Yolu: 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yapımı nedeniyle trafik akışı kontrollü işliyor.