Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun 0 ile 7. kilometreleri arasında kalan Kınalı-Silivri kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı yenileme işlemleri devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde veriliyor. Bu güzergahtaki çalışmaların ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu araç trafiğine kapatıldı. İkinci etap çalışmalarında ise Kınalı gişelerinden İstanbul yönüne katılım kolunda trafik akışı kesilecek.
- Otoyolun Sakarya geçişinde yer alan 0 ile 15. kilometrelerindeki Akyazı-Erenler kavşaklarında da kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışması yürütülüyor. Otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer platform üzerinden iki yönlü olarak izin veriliyor.
- D-100 Devlet Yolu'ndan Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkış noktaları da tamamen araç trafiğine kapatılmış durumda.
- Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında gerçekleştirilen üstyapı onarım ve yenileme faaliyetleri sebebiyle Ankara istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler ulaşımlarını diğer şeritler üzerinden kontrollü olarak sürdürüyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 19 ile 21. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı ve bölgedeki ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- İzmir Çevre Otoyolu'nda ise Bornova Viyadüğü'nün Aydın istikametinde köprü derzlerini yenileme işlemleri başladı. Bu sebeple viyadük üzerindeki bazı şeritler trafiğe kapatılırken, araç akışı açık olan diğer şeritlerden devam ediyor.
- Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında patlatmalı yapım çalışmaları yürütülüyor.
- Antalya-Dereboğazı-Isparta güzergahının 3 ile 5. kilometrelerinde de patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak ve bu nedenle söz konusu yol aralıklarla sivil araç trafiğine kapatılacak.
- Kandıra-Ağva Yolu: 0 ile 2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme işlemleri dolayısıyla bölgede ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
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Aksaray-Nevşehir Yolu: 29 ile 31. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç geçişine kapatıldı. Bu noktada ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
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Turgutlu-Salihli Yolu: 7 ile 8. kilometrelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt geçitli kavşak inşa ediliyor. Bu çalışma nedeniyle Salihli istikametine giden sürücüler alternatif servis yoluna yönlendiriliyor.