Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Artvin-Şavşat Yolu: Güzergahın 21-23. kilometrelerindeki bazı kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ germe işlemleri uygulanıyor. Bölgedeki güvenlik tedbirleri kapsamında yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir Yolu: 29-31. kilometrelerdeki yapım projeleri nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede de ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.