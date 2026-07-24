Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu: Akyazı ve Erenler kavşakları arasındaki 0-15. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülen çalışmalar kapsamında güzergah kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platform üzerinden iki yönlü sağlanıyor. D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na girişlere ve otoyoldan çıkışlara izin verilmiyor.
- TAG Otoyolu: Nurdağı ve Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarını giderme faaliyetleri sürüyor. Bu durum nedeniyle Adana istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
- Ankara Çevre Otoyolu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşası nedeniyle Samsun-Karapürçek kavşaklarında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Araç geçişlerine diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
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Aydın Otoyolu: Hastane Köprüsü mevkisinde başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları, Aydın güney istikametinin trafiğe kapanmasına yol açtı. Trafik akışı, İzmir istikametine bant aktarımı yapılarak iki yönlü hale getirildi.
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Artvin-Şavşat Yolu: Güzergahın 21-23. kilometrelerindeki bazı kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ germe işlemleri uygulanıyor. Bölgedeki güvenlik tedbirleri kapsamında yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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Aksaray-Nevşehir Yolu: 29-31. kilometrelerdeki yapım projeleri nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede de ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
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Muş-Bulanık Yolu: 57-67. kilometreler arasında yer alan Kümbet-Üçyol kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle mevcut güzergah kullanılamıyor. Ulaşım, Hasköy-Korkut il yoluna yönlendirildi.
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Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometreler arasındaki muhtelif bölgelerde yürütülen bordür çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak ilerliyor.
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Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: 40-45. kilometreler arasındaki sathi kaplama mesaisi nedeniyle geçişlere kontrollü izin veriliyor.
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Çanakkale-Çan Devlet Yolu: 4-10. kilometreler aralığında süren ekiplerin çalışmaları doğrultusunda trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.