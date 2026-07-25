Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu: 0 ile 3. kilometreler arasında, Anadolu Otoyolu ile İzmit Doğu kavşakları bölgesinde eski beton direklerin yenileme işlemleri yürütülüyor. Ekipler, olası yoğunlukların önüne geçmek amacıyla mesaisini otoyoldaki trafiğin en az olduğu zaman dilimlerinde gerçekleştiriyor.

İzmir-Aydın Otoyolu: Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nün Denizli istikametindeki 4 ve 5. kilometrelerinde çalışma yapılıyor. Bu noktada sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Araç akışı sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Konya Yolu: 39 ve 41. kilometreler arasında süren yapım faaliyetleri nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan Yolu: 30 ve 31. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde veriliyor.

Kemer-Burdur ve Bozkır-Ortaköy-Aksaray Yolu: Kemer-Burdur yolunun 5-7. kilometreleri ile Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu noktalarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Samsun-Çarşamba-Terme Yolu: 5 ve 6. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölgede araç geçişlerine tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Alaca-Zile Yolu: 19-23. kilometrelerinde yürütülen mesai nedeniyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediliyor.

Elazığ-Malatya Yolu: 38 ve 42. kilometreleri kapsayan üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle güzergahtaki ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.