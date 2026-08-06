Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • TAG Otoyolu (0-2. kilometreler): Gaziantep-Adana istikametinde yer alan Nurdağı Kavşağı ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

  • Anadolu Otoyolu (Kızılcahamam-Çamlıdere Kavşakları 7-12. kilometreler): Bölgedeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, diğer istikamet üzerinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

  • TEM Otoyolu (Sapanca–Adapazarı Kavşakları): Köprülerin yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde şerit daraltması yapıldı. Trafik akışı bu kesimde kontrollü sürdürülüyor.

  • Aydın-Denizli Otoyolu (14. kilometre): Aydın istikametindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, sol şerit üzerinden kontrollü devam ediyor.

  • Aksaray-Nevşehir Yolu (29-31. kilometreler): Yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesim araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Nevşehir-Aksaray istikametinden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

  • Kemer Ayrımı-Burdur Yolu (0-1. kilometreler): Devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak yürütülüyor.

  • Digor-Tuzluca Yolu (72-73. kilometreler): Sağ şeritte sürdürülen çalışma sebebiyle trafik akışı yönlendirilerek servis yolundan aktarılıyor.

  • Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu (0-1. kilometreler): Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

  • Kayseri-Nevşehir Yolu (59-62. kilometreler): Yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor.

  • İnebolu-Kastamonu Yolu (26-28. kilometreler): Bölgedeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

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