Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İzmir Çevre Otoyolu ve Bağlantı Yolları: Bornova Viyadüğü'nün Aydın istikametinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarındaki onarım işlemleri sürüyor. Bu çalışma sebebiyle 10 Ağustos'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Araç akışı sağ şerit ve emniyet şeridi üzerinden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yollarını da kapsayan güzergahın 6 ile 8. kilometreleri arasında şev bakım ve onarımına başlandı. 15 Ağustos'a kadar devam edecek çalışmalar dolayısıyla İzmir istikametinde emniyet şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik sağ, orta ve sol olmak üzere üç şeritten kesintisiz yürütülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu: Otoyolun 5 ile 6. kilometreleri arasında Yenice-Camalan yönünde yol bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Sağ şeridin ulaşıma kapatılması nedeniyle bu bölgede araçlar yollarına orta ve sol şeridi kullanarak devam ediyor.

TAG Otoyolu: Kuzey Taşıma Gaziantep yönündeki 35-39. kilometreler arasında kapsamlı bir üstyapı onarımı başlatıldı. Bu kesim 7 Ekim tarihine kadar trafiğe tamamen kapatılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden her iki yönde (gidiş-geliş) kontrollü şekilde verilecek.

Ankara-Kırıkkale Yolu: Başkentten Kırıkkale istikametine giden güzergahın 19-22. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapılıyor. Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldığı için, bu noktada ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Adana-Osmaniye Yolu: Güzergahın 12 ve 13. kilometreleri arasındaki Karaçay Köprüsü'nün yapım işleri devam ediyor. Bu projedeki faaliyetler sebebiyle güzergahtaki ana trafik akışı geçici olarak servis yoluna kaydırıldı.

Tekirdağ-Muratlı Yolu: 11 ve 12. kilometreler civarında yürütülen yol yapım faaliyetleri dolayısıyla bu bölgede ulaşım tek şerit üzerinden idare ediliyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç ve Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolları: Uluborlu-Senirkent-Yalvaç güzergahının 38-61. kilometreleri ile Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 60-65. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama onarımlarına ara verilmeden devam ediliyor.