Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Aydın-Denizli Otoyolu: 10-11. kilometrelerdeki Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Aksaray-Nevşehir Yolu: Yol yapım çalışmaları sebebiyle 29-31. kilometreler arasındaki bölüm araç trafiğine tamamen kapalı tutuluyor. Güzergahtaki ulaşım, Nevşehir-Aksaray yönündeki servis yolundan iki yönlü olarak veriliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu: 35-37. kilometreler arasındaki yapım faaliyetleri sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü şekilde sağlanıyor.

Göksun-Elbistan Yolu: Elbistan şehir geçişinin 26-31. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.

Samsun-Çarşamba-Terme Yolu: Güzergahın 5-6. kilometrelerinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak müsaade ediliyor.

Kayseri-Kırşehir Yolu: 16-20. kilometreler arasında süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

Elazığ-Malatya Yolu: 38-42. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme işlemleri kapsamında trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İznik-Mekece Yolu: 5-7. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle araç geçişleri kontrollü olarak yürütülüyor.