Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

TEM Otoyolu (Orhanlı Kavşağı): Bağlantı kollarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara ve İstanbul yönlerindeki çıkışlar trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler, Kurtköy gişelerinden çıkış yaparak Şekerpınar gişelerinden D-100 yoluna bağlanabilecek. İstanbul istikametine giden sürücüler ise Şekerpınar gişelerinden çıkış yapıp D-100 devlet yoluna, oradan da Kurtköy Kavşağı'na ulaşabilecek.