Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
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TEM Otoyolu (Orhanlı Kavşağı): Bağlantı kollarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ankara ve İstanbul yönlerindeki çıkışlar trafiğe kapatıldı. Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler, Kurtköy gişelerinden çıkış yaparak Şekerpınar gişelerinden D-100 yoluna bağlanabilecek. İstanbul istikametine giden sürücüler ise Şekerpınar gişelerinden çıkış yapıp D-100 devlet yoluna, oradan da Kurtköy Kavşağı'na ulaşabilecek.
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Anadolu Otoyolu (Akıncı Gişeleri): Serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sürdürülüyor.
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İzmir Çevre Otoyolu: Örnekköy Köprüsü'nün 0-1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması yürütülüyor. Sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 7-9. ve 73-75. kilometrelerde şev bakım ve onarım çalışması yapılıyor. İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
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Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp Yolu: 8-34. kilometrelerde bulunan 11 tünelin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Güzergahta saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
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Karabük-Eskipazar Yolu: 0-4. kilometrelerde üstyapı çalışması yürütülüyor. Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü devam ediyor.
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Tokat-Sivas Yolu: 29-31. kilometrelerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Çamlıbel-Sivas İl Sınırı Yolu: 53-57. kilometrelerde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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Denizli İl Sınırı-Çavdır-Söğüt Yolu: 18-24. kilometrelerde sathi kaplama ve onarım sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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Malatya-Kayseri Yolu: 8-11. kilometrelerde üstyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.