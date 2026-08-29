Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İzmir Çevre Otoyolu: Bornova Viyadüğü'nün 0 ile 1. kilometreleri arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarımı işlemleri sürdürülüyor. Bu bölgede Aydın istikametindeki sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı; ulaşım halihazırda açık olan diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.

Aydın-Muğla İl Sınır Yolu: Güzergahın 7 ve 12. kilometreleri arasında devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak veriliyor. Sürücülerin bu noktada trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Bursa-Yalova Yolu: Bölgedeki 33 ve 36. kilometreler arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki ulaşım şu an Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak karşılanıyor.

Afyonkarahisar-Konya Yolu: Yol yapım çalışmaları, güzergahın 7 ile 11. kilometreleri arasının trafiğe kapatılmasına neden oldu. Bölgedeki araç trafiği, Konya-Afyonkarahisar istikametinden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya Yolu: Güzergahın 34 ile 36. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Amasya-Mecitözü yönü trafiğe tamamen kapatıldı. Bu hatta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü şekilde akmaya devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon Yolu: 44. kilometrede yer alan Akyazı Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım-onarım işlemi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yarın gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında, bölünmüş yolun Akçaabat yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak sürücüler doğrudan servis yoluna yönlendirilecek

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 48 ile 50. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ardahan-Şavşat Yolu: 16 ve 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları kesintisiz sürüyor. Ekipler, bu güzergahı kullanacak sürücülerin işaretçilere dikkat etmesi uyarısında bulunuyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal Yolu: Mut Çayı Köprüsü'nde devam eden çalışmalar sebebiyle, yolun 40 ve 42. kilometreleri arasındaki ulaşıma yalnızca kontrollü olarak izin veriliyor.