Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Dilovası kavşakları arasındaki 0-10. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda güzergahın İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı ve araç akışı D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları bölgesindeki 2-5. kilometreler arasında da üstyapı onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle bu noktada İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece kara yolunun 2-4. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarımları sebebiyle Mekece-Bilecik yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikametten iki yönlü olarak ilerliyor.

Başkent trafiğini etkileyen diğer bir çalışma ise Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20. kilometreleri arasında gerçekleşiyor. Yapım çalışmaları doğrultusunda Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım karşı yönden iki yönlü veriliyor. Ege Bölgesi'nde ise Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım işlemleri dolayısıyla Ortaklar istikameti kapatılarak araç akışı diğer yönden çift taraflı sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Kütahya güzergahının 32. kilometresinde YHT Projesi kapsamındaki viyadük ayağı imalatı sürüyor. Yetkililer, bu noktayı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Kırıkkale-Yozgat hattının 71-73. kilometrelerinde yürütülen YHT hattı yapım çalışmaları nedeniyle ise güzergahtaki ulaşım tamamen servis yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları bölgesinde trafik kontrollü olarak ilerliyor. Doğuda Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım servis yoluna kaydırılarak kontrollü şekilde veriliyor.