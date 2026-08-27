Yola çıkacaklar aman dikkat: Heyelan ve yol yapımı trafiği kesti! İşte 27 Ağustos 2026 KGM yol bülteni

Ülke genelindeki otoyol, bölünmüş yol, tünel ve viyadüklerde sürdürülen 7/24 esaslı üstyapı onarımı, heyelan temizliği, şev güçlendirme ve YHT hattı çalışmaları nedeniyle birçok güzergâhta şerit daraltması ve tam kapatma uygulanıyor.

TEM OTOYOLU VE MARMARA HATTI

TEM Otoyolu (İzmit - Dilovası): Doğu İzmit Kavşağı – Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde (Kuzey Taşıma Yolu) üstyapı onarım çalışmaları 7/24 esasıyla sürdürülüyor. İstanbul yönüne giden araçlar, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı üzerinden alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

Bursa-Yalova Yolu: 33-36. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

İÇ ANADOLU, EGE VE AKDENİZ GÜZERGÂHLARI

Aydın-Denizli Otoyolu: 9-10. kilometreler arasında Denizli yönünde süren şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; geçişler orta ve sol şeritten kontrollü veriliyor.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 71-73. kilometreler arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatı nedeniyle trafik servis yoluna aktarılıyor.

Kasaba-Çatallar (Elmalı-Finike Ayrımı) Yolu: 16-19. kilometreler arası yol yapım çalışmaları sebebiyle tamamen araç trafiğine kapatıldı; ulaşım alternatif servis güzergâhlarından yapılıyor.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu: Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerindeki yol yapımı nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü aktarılıyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU ÇALIŞMALARI

Borçka-Muratlı Yolu (Artvin): 6-8. kilometreler arasındaki Muratlı ve Karşıköy Tünellerinde aydınlatma bakım ve onarımı yapılıyor. 27-28 Ağustos tarihlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü işliyor.

Tokat-Sivas Yolu: 26-27. kilometreler arasındaki heyelan sebebiyle Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı şeritten çift yönlü olarak veriliyor.

Malatya-Kayseri Yolu: 8-11. kilometreler arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Sarıkamış-Horasan Yolu: 17-21. kilometreler arasında viyadük yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sağ istikametten gidiş-geliş olarak yürütülüyor.