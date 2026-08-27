Yola çıkacaklar aman dikkat: Heyelan ve yol yapımı trafiği kesti! İşte 27 Ağustos 2026 KGM yol bülteni
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 27 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin güncel yol durumu ve kapalı yollar bültenini yayımladı.
Ülke genelindeki otoyol, bölünmüş yol, tünel ve viyadüklerde sürdürülen 7/24 esaslı üstyapı onarımı, heyelan temizliği, şev güçlendirme ve YHT hattı çalışmaları nedeniyle birçok güzergâhta şerit daraltması ve tam kapatma uygulanıyor.
TEM OTOYOLU VE MARMARA HATTI
TEM Otoyolu (İzmit - Dilovası): Doğu İzmit Kavşağı – Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde (Kuzey Taşıma Yolu) üstyapı onarım çalışmaları 7/24 esasıyla sürdürülüyor. İstanbul yönüne giden araçlar, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı üzerinden alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.
Bursa-Yalova Yolu: 33-36. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.
İÇ ANADOLU, EGE VE AKDENİZ GÜZERGÂHLARI
Aydın-Denizli Otoyolu: 9-10. kilometreler arasında Denizli yönünde süren şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; geçişler orta ve sol şeritten kontrollü veriliyor.
Kırıkkale-Yozgat Yolu: 71-73. kilometreler arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatı nedeniyle trafik servis yoluna aktarılıyor.
Kasaba-Çatallar (Elmalı-Finike Ayrımı) Yolu: 16-19. kilometreler arası yol yapım çalışmaları sebebiyle tamamen araç trafiğine kapatıldı; ulaşım alternatif servis güzergâhlarından yapılıyor.
Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu: Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerindeki yol yapımı nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü aktarılıyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU ÇALIŞMALARI
Borçka-Muratlı Yolu (Artvin): 6-8. kilometreler arasındaki Muratlı ve Karşıköy Tünellerinde aydınlatma bakım ve onarımı yapılıyor. 27-28 Ağustos tarihlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü işliyor.
Tokat-Sivas Yolu: 26-27. kilometreler arasındaki heyelan sebebiyle Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı şeritten çift yönlü olarak veriliyor.
Malatya-Kayseri Yolu: 8-11. kilometreler arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Sarıkamış-Horasan Yolu: 17-21. kilometreler arasında viyadük yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sağ istikametten gidiş-geliş olarak yürütülüyor.