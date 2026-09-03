Yola Çıkacaklar Bu Saatlere Dikkat! İşte 3 Eylül KGM Güncel Yol Bülteni

3 Eylül 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel rapora göre; İstanbul'da TEM Otoyolu viyadük ve kavşak çalışmaları, Ankara Çevre Otoyolu'nda patlatmalı kazı mesaisi, İzmir Çevre Otoyolu'nda gece şerit kapatması ve Karadeniz tünellerinde otomasyon yenilemeleri nedeniyle şerit kısıtlamaları, geçici tam kapanmalar ve karşı şeride aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri; özellikle İstanbul'da viyadük derz onarımlarına, Ankara'da öğle saatlerindeki 15 dakikalık tam yol kapatmalarına ve otoyollardaki gece mesailerine karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız limitlerine ve güzergahtaki trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

İSTANBUL VE İZMİR OTOYOLLARINDA GECE MESAİSİ

TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü (Çamlık - Kavacık Kavşakları Arası): Otoyolun 1 ile 2. kilometreleri arasında yer alan viyadükte derz onarım çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar süresince Edirne istikametinde gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılmaktadır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derz üzerine monte edilen özel rampalar üzerinden sağlanmaktadır. Çalışmalar her gün akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 arasında yürütülmektedir.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı: Otoyol bağlantı kolu üzerinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Edirne yönünde otoyoldan çıkış kolu 23:30 - 06:00 saatleri arasında araç trafiğine tamamen kapatılmaktadır.

İzmir - Çeşme Otoyolu (İzmir Çevre Otoyolu): Betonarme aydınlatma direklerinin değişimi ve aydınlatma revizyonu işi nedeniyle 30 Eylül 2026'ya kadar 6. Sanayi Kavşağı ile Limontepe Kavşağı kolları arasında gece saat 22:00 - 05:00 aralığında yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılmaktadır. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü verilmektedir.

Kurtköy - Şile Yolu: Yolun 33 ile 34. kilometreleri arasındaki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin güzergahtaki yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ PATLATMA MESAİSİ

Ankara Çevre Otoyolu (O-20/12 Kesimi): Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında, çevre otoyolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında 01.09.2026 – 31.10.2026 tarihleri boyunca kontrollü patlatma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri saat 12:00 - 15:00 arasında 15'er dakikalık sürelerle çift yönlü olarak geçici süreyle araç trafiğine tamamen kapatılacaktır.

EGE, İÇ ANADOLU, KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU GÜZERGAHLARI

Trabzon - Maçka Yolu (Yeni Maçka Tüneli): Bölünmüş yolun 23. kilometresinde bulunan tünelin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması yürütülmektedir. 03.09.2026 günü saat 07:00 itibarıyla başlayan çalışmalar süresince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Uşak - Sivaslı Yolu: Yolun 6 ile 7. kilometreleri arasında Hızlı Tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sivaslı-Uşak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Gaziantep - Kilis Yolu: Güzergahın 12 ile 16. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Çorum - Ankara Yolu: 36 ile 38. kilometreler arasında (İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı) yapım işi çalışmaları kapsamında trafik kontrollü ilerlemektedir.

Tavşanlı - Domaniç Yolu: 39 ile 41. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı etaplar halinde kontrollü sağlanmaktadır.