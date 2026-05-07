Yola çıkacaklar dikkat: 10 kritik noktada yol çalışması alarmı

Türkiye'nin dört bir yanındaki karayollarında üstyapı onarımı, köprü bakımı ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik düzeninde önemli değişikliklere gidildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Mayıs 2026 tarihli güncel bültene göre; İzmir-Çeşme Otoyolu'nda gece saatlerinde şerit kısıtlaması uygulanırken, pek çok ilde bölünmüş yollar tek şeride düşürüldü.

KARAYOLLARINDA SON DURUM (7 MAYIS 2026)

İzmir ve Ege Bölgesi

İzmir-Çeşme Otoyolu: 1-9. kilometreler arasında aydınlatma çalışması yapılacak. 07.05.2026 - 16.05.2026 tarihleri arasında, gece 00:00 ile sabah 05:00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ şeritten akacak.



Ankara ve İç Anadolu

Ankara-Konya Yolu: 39-42. kilometreler (Gölbek Kavşağı) arasında Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Amasya-Turhal Yolu: 63-65. kilometrelerde Turhal istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer taraftan iki yönlü akıyor.

Marmara ve Batı Karadeniz

Kocaeli-Yalova Yolu: Tonami Köprüsü'ndeki bakım nedeniyle Bursa köprü girişi kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Balıkesir Yolu: 26-30. kilometreler arasında Susurluk-Balıkesir yönü kapalı. Trafik karşı yönden çift yönlü veriliyor.

Kastamonu-Tosya Yolu: İlk 5 kilometredeki asfalt (BSK) serim çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü sağlanıyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu

İyidere-İkizdere Yolu: 7-8 Mayıs tarihlerinde (09:00-18:00 saatleri arası) Hurmalık ve Güneyce tünellerindeki bakım nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olacak.

Diyarbakır-Siverek Yolu: 11-16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten çift yönlü seyrediyor.

Akdeniz ve Güney

TİS Otoyolu (Toprakkale): Osmaniye Org. San. Kavşağı-Gözeneler arasında üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Antalya-Isparta Yolu: İlk 3 kilometredeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü seyretmesi gerekiyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARILAR

Hız Sınırlarına Uyun: Çalışma yapılan bölgelerdeki geçici trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka riayet edilmelidir.

Gece Sürüşü: Özellikle İzmir-Çeşme hattındaki gece çalışmalarında görüş mesafesine ve şerit kısıtlamalarına dikkat edilmelidir.

Alternatif Rotalar: Yoğun güzergâhlardaki (Bursa-Balıkesir, Ankara-Konya) gecikmeleri önlemek adına yola çıkmadan önce güncel yol durumu kontrol edilmelidir.