Yola çıkacaklar dikkat: 10 kritik noktada yol çalışması alarmı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki pek çok ana güzergâhta yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Başta İzmir-Çeşme otoyolu olmak üzere, Ankara, Bursa ve Rize gibi kritik noktalarda trafik akışı geçici süreyle kontrollü sağlanacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki karayollarında üstyapı onarımı, köprü bakımı ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik düzeninde önemli değişikliklere gidildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Mayıs 2026 tarihli güncel bültene göre; İzmir-Çeşme Otoyolu'nda gece saatlerinde şerit kısıtlaması uygulanırken, pek çok ilde bölünmüş yollar tek şeride düşürüldü.
KARAYOLLARINDA SON DURUM (7 MAYIS 2026)
İzmir ve Ege Bölgesi
İzmir-Çeşme Otoyolu: 1-9. kilometreler arasında aydınlatma çalışması yapılacak. 07.05.2026 - 16.05.2026 tarihleri arasında, gece 00:00 ile sabah 05:00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ şeritten akacak.
Ankara ve İç Anadolu
Ankara-Konya Yolu: 39-42. kilometreler (Gölbek Kavşağı) arasında Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Amasya-Turhal Yolu: 63-65. kilometrelerde Turhal istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer taraftan iki yönlü akıyor.
Marmara ve Batı Karadeniz
Kocaeli-Yalova Yolu: Tonami Köprüsü'ndeki bakım nedeniyle Bursa köprü girişi kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-Balıkesir Yolu: 26-30. kilometreler arasında Susurluk-Balıkesir yönü kapalı. Trafik karşı yönden çift yönlü veriliyor.
Kastamonu-Tosya Yolu: İlk 5 kilometredeki asfalt (BSK) serim çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü sağlanıyor.
Karadeniz ve Doğu Anadolu
İyidere-İkizdere Yolu: 7-8 Mayıs tarihlerinde (09:00-18:00 saatleri arası) Hurmalık ve Güneyce tünellerindeki bakım nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olacak.
Diyarbakır-Siverek Yolu: 11-16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten çift yönlü seyrediyor.
Akdeniz ve Güney
TİS Otoyolu (Toprakkale): Osmaniye Org. San. Kavşağı-Gözeneler arasında üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Antalya-Isparta Yolu: İlk 3 kilometredeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü seyretmesi gerekiyor.
SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARILAR
Hız Sınırlarına Uyun: Çalışma yapılan bölgelerdeki geçici trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka riayet edilmelidir.
Gece Sürüşü: Özellikle İzmir-Çeşme hattındaki gece çalışmalarında görüş mesafesine ve şerit kısıtlamalarına dikkat edilmelidir.
Alternatif Rotalar: Yoğun güzergâhlardaki (Bursa-Balıkesir, Ankara-Konya) gecikmeleri önlemek adına yola çıkmadan önce güncel yol durumu kontrol edilmelidir.