Yola çıkacaklar dikkat: 11 farklı noktada çalışma başladı, şeritler daralıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüler için güncel yol durumu bültenini yayımladı. TEM Otoyolu başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında düzenlemeye gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüleri uyardı. Çalışma yapılan kesimlerde hız limitlerine uyulması, trafik işaret ve işaretçilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

TEM OTOYOLU'NDA GİŞE VE KÖPRÜ ÇALIŞMASI

KGM'nin raporuna göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi işlemleri sürüyor. Bu nedenle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul trafiğinin kilit noktalarından TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'nda ise ana yol üst geçit köprüsünde derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında 21.00 ile 06.00 saatleri arasında şerit daraltmasına gidilecek.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde yürütülen tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin bölgedeki işaretlemelere dikkat etmesi gerekiyor. Benzer bir çalışma Kırıkkale-Kırşehir yolunda da sürüyor. Yolun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun bir bölümünden ulaşım iki yönlü olarak sağlanıyor.

EGE VE AKDENİZ'DE HEYELAN VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ

Antalya'nın turistik güzergahlarından Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle trafik akışı tek şeritten ve iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerinde bulunan Babadağ Kavşağı'nda alt geçit çalışmaları yapılıyor. Çalışma nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Aydın-Denizli istikametindeki servis yolları üzerinden sürdürülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde yer alan Eğriçay Köprüsü'nde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman yönünden iki şeritli, yeni köprü üzerinden Adıyaman-Gölbaşı yönünden ise tek şeritli olarak sağlanıyor.

Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şeritten, yer yer ise bölünmüş yol üzerinden veriliyor.

Karadeniz sahil yolunda ise Piraziz-Giresun-Keşap hattının 35. kilometresindeki Soğuksu Mahallesi mevkisinde yaya üst geçidi montajı yapılıyor. Montaj çalışmaları süresince ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

