Yola çıkacaklar dikkat! 13 Mayıs yol durumu bülteni: Ankara, İzmir ve Bursa'da kapatılan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 13 Mayıs Çarşamba sabahı itibarıyla yurt genelindeki yol ağında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmalarını içeren güncel raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Seyahat planı yapan sürücülerin, özellikle tek şeride düşen yollar ve tam kapalı güzergahlar konusunda dikkatli olması gerekiyor.


BÖLGE BÖLGE GÜNCEL YOL DURUMU (13 MAYIS 2026)

KGM'nin yayımladığı bültene göre, trafik akışını doğrudan etkileyen kritik noktalar şu şekilde sıralandı:

İzmir Çevre Otoyolu: Gaziemir ve Balçova kavşak kollarındaki orta refüj çalışması nedeniyle 10:00-15:00 saatleri arasında orta ve sol şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Ankara-Konya Yolu: Gölbek Kavşağı (39-42. km) mevkisinde yapım çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti tamamen kapatıldı. Trafik diğer istikametten gidiş-dönüş olarak sağlanıyor.

Bursa-Balıkesir Yolu: Susurluk-Balıkesir istikameti (26-30. km) yol yapımı sebebiyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı şeritten iki yönlü veriliyor.

Artvin-Erzurum Yolu: Güzergahtaki 20 adet tünelde elektronik sistem bakım çalışması yapılıyor. 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-58. km’lerdeki çalışma nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya Yolu: Korkuteli Kuzey Çevre Yolu'nda (31-35. km) ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından gidiş-dönüş olarak devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu: Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. km'lerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hakkari (Yeniköprü-Yüksekova) Yolu: 4-16. km'ler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.

Kastamonu-Tosya Yolu: İlk 5 kilometredeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tuzluca-Iğdır Yolu: 8-10. km’lerdeki çalışmalar sebebiyle trafik işaretlerine azami dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

