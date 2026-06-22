Yola çıkacaklar dikkat: 22 Haziran bugün hangi yollar kapalı? İşte il il alternatif güzergahlar

Sürücülerin, çalışmaların yapıldığı bölgelerde güvenli bir seyir için trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymaları gerektiği vurgulandı.

İşte ulaşıma kapatılan yollar, servis güzergahları ve şerit düzenlemelerine dair güncel liste:

TEM Otoyolu İstanbul-Ankara İstikameti Kapatıldı

Muallimköy - Doğu Hereke Arası: TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Muallimköy Kavşağı'ndan alternatif olarak D-100 Devlet Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Bölge Bölge Şerit Kapatmaları Ve Yapım Çalışmaları

İZMİR ÇEVRE YOLU

Aydın İstikameti (0-1. km): Seyrek Köprüsü'ndeki köprü derzi yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım şu an sol ve orta şeritten sağlanıyor. Bu kesimdeki işlemler bittiğinde ise sol ve orta şeritler kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

ANKARA - KIRIKKALE YOLU

Kırıkkale - Ankara İstikameti (6-9. km): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle yolun bu bölümü trafiğe kapatıldı. Sürücüler için ulaşım karşı istikametten (geliş şeridinden) çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

KAYSERİ - PINARBAŞI YOLU

Tomarza Ayrımı (24-29. km): Devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü (git-gel) olarak sağlanıyor. Tomarza ilçesine gitmek isteyen sürücülerin Akmescit yolunu kullanmaları gerekiyor.

ANTALYA - ALANYA YOLU

Serik Geçişi (19-25. km): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin hız sınırlarına ve bölgedeki trafik tabelalarına ekstra dikkat etmesi önem arz ediyor.

Ulaşımın Servis Yolundan Sağlandığı Noktalar

Kahramanmaraş - Narlı - Gaziantep Yolu (3-4. km): Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ana yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna aktarıldı.

Beyşehir - Seydişehir - Antalya Yolu (60-62. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla bu bölgede de trafik akışı geçici olarak servis yolundan yürütülüyor.

Tek Şeritten Kontrollü Geçiş Sağlanan Güzergahlar

Trabzon - Rize İl Sınırı Yolu (0-55. km): Yol gelişim çalışmaları sebebiyle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Tokat - Niksar Yolu (41-47. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak yürütülüyor.

Bursa - Yalova Yolu (39-42. km): Devam eden yapım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.