Yola çıkacaklar dikkat: 24 Haziran Çarşamba KGM yol durumu ve tamamen kapanan şeritler listesi

Sürücülerin can ve mal güvenliği için yapım yapılan bölgelerde hız sınırlarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle dikkat etmeleri istendi. Birçok ilde şerit ve yön kapatmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

ANKARA VE İSTANBUL BAĞLANTI YOLLARINDA ŞERİT KAPATMALARI

Ankara Çevre Otoyolu (Esenboğa - İvedik): Bölgede yürütülen yama çalışmaları nedeniyle gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında iki şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım kalan diğer şeritlerden verilirken, günün geri kalan saatlerinde trafik akışı normale dönüyor.

Ankara Çevre Otoyolu (Altınköy - Karapürçek Kavşakları): Üstyapı onarım çalışmaları kapsamında otoyolun 0-4. kilometreleri arasındaki Samsun istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Bu bölgede Altınköy Kavşağı'nın Samsun katılımı ile Karapürçek Kavşağı'nın ayrım kolu da kapalı tutulduğundan, Karapürçek'e gidecek sürücülerin Altınköy Kavşağı'na yönelmesi gerekiyor.

Sakarya - Bilecik - Bozüyük Yolu: Yolun 38-41. kilometrelerinde yer alan Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridinde bakım ve onarım yapılıyor. Sakarya'dan Bilecik istikametine giden sürücüler için ulaşım tek yönlü olarak sol şeritten aktarılıyor.

EGE VE MARMARA BÖLGESİNDEKİ YAPIM ÇALIŞMALARI

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 7-11. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü ve bölünmüş yol konseptinde devam ediyor.

İznik - Mekece Yolu: Yolun 4-7. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.

İÇ ANADOLU, KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU AKSLARINDAKİ SON DURUM

Polatlı - Yunak Yolu: Yolun 10-20. ve 36-44. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler yoldan kontrollü geçiş sağlıyor.

Alaca - Zile Yolu: Yolun 19-23. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ünye - Fatsa Yolu: Bölgedeki kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ şeritten tek hat üzerinden akıyor.

İnebolu - Kastamonu Yolu: İlk 4 kilometredeki yapım çalışmaları nedeniyle İnebolu-Kastamonu yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler yolun diğer tarafını iki yönlü olarak kullanıyor.

Kangal - Alacahan - Hekimhan Yolu: Sivas ve Malatya bağlantısını sağlayan yolun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü ve yavaş seyrediyor.