Yola çıkacaklar dikkat! Bolu'da i̇stanbul yönü tamamen kapandı, işte 4 Kasım yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki ana yollarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Çalışma yürütülen kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TAMAMEN KAPANDI!

Sürücüler için en kritik uyarı Anadolu Otoyolu'ndan geldi. Otoyolun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşımın, karşı istikametten (Ankara yönü) iki yönlü ve kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

EGE'DE ŞERİT DARALTMALARI VE SAATLİK KISITLAMA

Ege Bölgesi'nde de önemli otoyol ve devlet yollarında kısıtlamalar bulunuyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ile emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafiğin bu noktada sol ve orta şeritlerden sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca, Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde yer alan Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montaj çalışması yapılacak. Bu çalışma sebebiyle saat 12.00 ile 18.00 arasında, yolun her iki istikametinde de ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

ULAŞIMIN TEK BANTTAN İKİ YÖNLÜ SAĞLANDIĞI YOLLAR

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birçok bölünmüş yolda, çalışmalar nedeniyle trafik tek bir banta yönlendirildi. Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometreleri, Konya-Karaman yolunun 10-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bu kesimlerde iki yönlü olarak devam ediyor.

Benzer bir uygulama Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde de mevcut. Buradaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Karadeniz sahil yolunda da sürücüleri bir kısıtlama bekliyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerinde bulunan Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde, her iki yöndeki tüplerde bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sürdürüleceği açıklandı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Son olarak, Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki Develi mevkisinde de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.