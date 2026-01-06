Yola çıkacaklar dikkat: Bu güzergahlarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretçilerine uyulması gerektiğini bildirdi.

Günlük yol durumu bülteninde, otoyol girişlerindeki sistem değişikliklerinden köprü çalışmalarına kadar birçok noktada yeni trafik düzenlemeleri duyuruldu.

TEM OTOYOLU'NDA GİŞE DÜZENLEMESİ

Bültende yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu'ndaki Kandıra Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu çalışma nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Güney hattında ise Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

BAŞKENT GİRİŞİ VE İÇ ANADOLU'DAKİ ÇALIŞMALAR

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları trafiği doğrudan etkiliyor. Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada ulaşım Çifteler yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde ise otogar kavşağı yapım çalışmaları sürüyor; yetkililer sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerinde bulunan Babadağ Kavşağı'ndaki alt geçit çalışmaları nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, Aydın-Denizli istikametindeki servis yollarından sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman devlet yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları devam ediyor. Trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli şekilde sürdürülüyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU VE DİĞER HATLAR

Karadeniz hattında Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresinde ise yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ayrıca Simav-Abide yolunun 50-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.