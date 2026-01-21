Yola çıkacaklar dikkat: Bu güzergahlarda şeritler kapandı, trafik kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu bültenini paylaştı.

Yetkililer, çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.

TEM OTOYOLU'NDA VİYADÜK ÇALIŞMASI

Türkiye'nin en yoğun geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nda önemli bir onarım çalışması yürütülüyor. Otoyolun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları arasındaki kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) bulunan Batı Hereke Viyadüğü'nde genleşme derzi onarımı yapılıyor. Bu sebeple ulaşım, çalışma sahasındaki açık şeritlerden sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametindeki şev çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Marmara Bölgesi'ndeki bir diğer çalışma noktası İzmit-Yalova yolu oldu. Yolun 11 ve 12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez yapım çalışması nedeniyle trafik akışı tek yönden gidiş-geliş şeklinde düzenlendi.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde süren bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde tünel bakımları trafiği etkiliyor. Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin bu kesimde saat 23.00'e kadar kontrollü geçiş yapmasına izin verilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Beşiri-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Benzer şekilde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA YOL DURUMU

Karadeniz sahil yolunda ve iç kesimlerde de çalışmalar sürüyor. Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı Sinop istikametinden iki yönlü veriliyor. Doğu Karadeniz'de ise Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerinde yapılan gelişim çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İç Anadolu'da Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.