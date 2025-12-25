Yola çıkacaklar dikkat: Bu güzergahlarda şeritler kapatıldı, işte adım adım yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayımlanan yol durumu bültenine göre, çalışma yapılan noktalarda sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Turizm bölgelerinden Bodrum-Milas yolunun 39-41. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışmaları bulunuyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı değiştirildi. Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Benzer bir çalışma Kayseri-Pınarbaşı yolunda da mevcut. Yolun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TÜNEL VE KÖPRÜ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde Hızlı Tren üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu noktada ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Antalya bölgesinde ise Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe) bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar dolayısıyla 30 Ocak 2026'ya kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu: 25-27. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolu: 46-48. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolu: 34-35. kilometrelerde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ardeşen-Fındıklı yolu: 9. kilometrede yaya üst geçidi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.