Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahlarda trafik yavaş ilerliyor

Türkiye genelinde kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, özellikle gece saatlerinde yapılan çalışmalarda ekstra tedbirli olmaları gerekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahlarda trafik yavaş ilerliyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki çeşitli kesimlerde 21.00-07.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu saatlerde şerit daraltmaları uygulanacağından sürücülerden hızlarını düşürmeleri ve yönlendirmelere dikkat etmeleri isteniyor.

BAŞKENT GÜZERGAHINDA SERVİS YOLUNA DİKKAT

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu üzerinde 51 ila 52. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmasına neden olabiliyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NDA ŞERİT KAPATMA

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-10. kilometreleri arasında yapılan şev destekleme çalışmaları dolayısıyla Aydın yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Trafik, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

TRABZON’DA TÜNEL TRAFİĞİ SERVİS YOLUNA AKTARILDI

Trabzon-Maçka yolu üzerindeki Yeni Maçka Tüneli’nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde sürdürülen elektrik ve elektronik sistem montaj çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Bölgede geçici trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

BANKETLER DARALTILDI, TRAFİK KONTROLLÜ

Balıkesir-Kepsut yolu üzerindeki 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle, her iki yönde banket kısımları daraltıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

Amasya-Göynücek yolu (0-10. km)
Söğüt-Korkuteli yolu (6-13. km)
Beyşehir-Isparta yolu (25-44. km)
Yukarıda belirtilen güzergahlarda da yol yapım çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

HEYELAN ÖNLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Anamur-Aydıncık yolu’nun 44-45. kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları, ulaşımı yavaşlatıyor. Sürücüler bölgedeki riskli alanlara karşı uyarılıyor.

KAMAN-KIRŞEHİR YOLUNDA TRAFİK İKİ YÖNLÜ

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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