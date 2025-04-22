Yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergahlarda trafik yavaş ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki çeşitli kesimlerde 21.00-07.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu saatlerde şerit daraltmaları uygulanacağından sürücülerden hızlarını düşürmeleri ve yönlendirmelere dikkat etmeleri isteniyor.

BAŞKENT GÜZERGAHINDA SERVİS YOLUNA DİKKAT

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu üzerinde 51 ila 52. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmasına neden olabiliyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NDA ŞERİT KAPATMA

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-10. kilometreleri arasında yapılan şev destekleme çalışmaları dolayısıyla Aydın yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Trafik, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

TRABZON’DA TÜNEL TRAFİĞİ SERVİS YOLUNA AKTARILDI

Trabzon-Maçka yolu üzerindeki Yeni Maçka Tüneli’nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde sürdürülen elektrik ve elektronik sistem montaj çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Bölgede geçici trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

BANKETLER DARALTILDI, TRAFİK KONTROLLÜ

Balıkesir-Kepsut yolu üzerindeki 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle, her iki yönde banket kısımları daraltıldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

Amasya-Göynücek yolu (0-10. km)

Söğüt-Korkuteli yolu (6-13. km)

Beyşehir-Isparta yolu (25-44. km)

Yukarıda belirtilen güzergahlarda da yol yapım çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

HEYELAN ÖNLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Anamur-Aydıncık yolu’nun 44-45. kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları, ulaşımı yavaşlatıyor. Sürücüler bölgedeki riskli alanlara karşı uyarılıyor.

KAMAN-KIRŞEHİR YOLUNDA TRAFİK İKİ YÖNLÜ

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.