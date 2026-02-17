Yola çıkacaklar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yol durumu bültenini yayımladı. Bültene göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İşte kara yollarında son durum:

TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları arasında kalan 119-121. kilometrelerdeki Göl Mahallesi mevkisinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) alt geçidi yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar nedeniyle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Sivrihisar ayrımı-Günyüzü-Çeltik yolunun 0-6. kilometrelerinde menfez onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolun iki yönü de trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Denizli istikameti) şev destekleme çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatıldı; ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü ve çevresindeki sanat yapısı çalışmaları sürüyor. Trafik akışı mevcut köprüde Gölbaşı-Adıyaman istikametinde çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinde tek şeritli olarak devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

ULAŞIMIN KONTROLLÜ SAĞLANDIĞI NOKTALAR

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometreleri ile Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerinde ise Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bu bölgede trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.