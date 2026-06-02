Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? İşte il il KGM bakım ve onarım listesi

Güvenli bir seyahat için çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, hız sınırlarına uyması ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle dikkat etmesi gerekiyor.

İşte seyahat planı yapacak olan sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka incelemesi gereken il il, güzergah güzergah güncel yol durumu kılavuzu:

İzmir - Çeşme Otoyolu: Marina ile Güzelbahçe kavşakları arasındaki 4-13. kilometrelerde aydınlatma lambalarının bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. Bu nedenle saat 00.00-05.00 arasında Çeşme istikametinde ulaşım sadece sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara Yolu: Yolun 51-54. kilometrelerinde devam eden yoğun yapım çalışmaları sebebiyle Ankara - Kahramankazan istikameti trafiğe tamamen kapatılmıştır. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak sürdürülmektedir.

Kırıkkale - Kırşehir Yolu: Yolun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ana yol kapatılmış olup, ulaşım geçici servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

İnebolu - Kastamonu Yolu: Güzergahın 52-56. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Çifteler - Emirdağ Yolu: Yolun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçidi yapım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak devam etmektedir.

Kahramanmaraş - Narlı - Gaziantep Yolu: Güzergahın 3. kilometresinde sürdürülen farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ana hat üzerinden geçişe izin verilmemekte, ulaşım yan servis yolundan sağlanmaktadır.

Tokat - Niksar Yolu: Yolun 3-8. kilometreleri arasında devam eden geniş kapsamlı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak verilmektedir.

Iğdır - Aralık - Dilucu Sınır Kapısı Yolu: Sınır kapısı istikametinin 39-42. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin bölgedeki trafik uyarı levhalarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Diyarbakır - Siverek Yolu: Güzergahın 10-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimi kullanacak sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve işaretçilere uymaları önem taşımaktadır.

Fethiye - Söğüt Yolu: Yolun ilk bölümünü kapsayan 0-4. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla, normal şartlarda bölünmüş yol olan bu hattın bir bölümü kapatılmış olup, ulaşım diğer bölümden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.