Yola çıkacaklar dikkat, giriş - çıkışlar yasaklandı: Karayolları açıkladı!

KGM, güvenli ulaşım ağının korunması ve altyapı modernizasyonu amacıyla yurt genelindeki otoyol ve devlet yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kapsayan 17 Haziran 2026 Çarşamba tarihli yeni yol durumu raporunu yayımladı.

Yazılı açıklamada, kritik şerit kapatmaları, üstyapı yenileme ve köprü onarım faaliyetleri nedeniyle ulaşıma kapatılan ya da kontrollü geçiş verilen güzergahlar tek tek ilan edildi. Sürücülerin radar cezaları, kaza riskleri ve zaman kayıpları yaşamamaları adına trafik işaretçilerine uymaları önemle tavsiye ediliyor.

İşte seyahat planı yapacaklar için 17 Haziran 2026 Çarşamba günü trafiğin kontrollü sağlandığı o kritik güzergahlar:

17 Haziran 2026 Çarşamba İl İl Güncel Yol Durumu Ve Trafik Rehberi

1. Sapanca Kavşağı Ve Gişe Sahası (O-4 Otoyolu)

O-4 Otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları ile gişe sahası platformunda üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar kapsamında, 54-52 İl Yolundan otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım alternatif yerel güzergahlardan kontrollü olarak verilmektedir.

2. Balıkesir - İzmir Devlet Yolu

Balıkesir-İzmir Devlet yolunun 18-19. kilometreleri arasında, köprü genleşme derz bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. Bu bölgede emniyet şeritleri daraltılmış olup, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3. Çeşmeli - Mersin - Tarsus Otoyolu

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu üzerinde yer alan Tarsus Batı Kavşağı ile D-400 Kavşağı arasındaki bölgede yoğun yol yapım çalışmaları sürdürülmektedir. Sürücülerin bu koridorda hız sınırlarına uyması gerekmektedir.

4. Aydın - Denizli Otoyolu

Aydın-Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri arasında üstyapı yenileme hamlesi başlatılmıştır. 5 Haziran - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 20.05'ten itibaren geçerli olmak üzere; Denizli yönü trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Aydın yönünden gidiş-dönüş şeklinde iki şerit gidiş, bir şerit geliş olarak yönetilmektedir.

5. İzmir - Çeşme Otoyolu (Gece Mesaisi)

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometreleri arasında, Çeşme istikameti orta refüjde geniş kapsamlı aydınlatma ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. 16 Haziran - 20 Haziran 2026 tarihleri arasında (Yalnızca gece saat 00:00 ile sabah 05:00 arasında) sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı güvenli şekilde en sağ şeritten aktarılmaktadır.

6. Ankara - Konya Yolu (Karahamzalı Mevkii)

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometreleri (Karahamzalı mevkii) arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Konya-Ankara istikametindeki şeritler üzerinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak paylaştırılmıştır.

7. Konya - Afyonkarahisar Bölünmüş Yolu

Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometreleri arasında yürütülen yol üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü tamamen ulaşıma kapatılmıştır. Akış karşı şeride yönlendirilmiştir.

8. Antalya - Isparta Yolu

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yürütülen dağlık arazi yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin ani taş düşmesi ve iş makinelerine karşı trafik işaretçilerine azami dikkat göstermesi şarttır.

9. Trabzon - Rize Sahil Yolu

Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometreleri arasında yol çizgi boyası, yatay işaretleme ve kaldırım/bordür boyama çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin güvenliği için ulaşım sahil aksında tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

10. Ardahan - Susuz Yolu

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometreleri arasında yürütülen asfaltlama ve yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım sol şerit üzerinden gidiş-gelişli olarak koordine edilmektedir.