Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel trafik bültenini yayımladı.

Yola çıkacaklar dikkat! İşte çalışma olan güzergahların tam listesi
Karayolları Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde hızlarını düşürmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nun "Serbest Geçiş Sistemi"ne dönüştürülmesi işlemleri sürüyor. Bu kapsamda Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında ise aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu yapılıyor. Çalışma nedeniyle Gaziemir ve Buca Doğu kavşaklarının kollarında 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, bir sonraki kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

ANKARA VE KARADENİZ HATTINDA SON DURUM

Başkent ve çevresinde de yol çalışmaları trafiği etkiliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım sol şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ise heyelan ve tünel çalışmaları öne çıkıyor. Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde yürütülen heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 44-50. kilometrelerinde bulunan Geçilmez ve Uluburun tünellerinde elektrik-elektronik sistem bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Çifteler istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde yer alan Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları kapsamında trafik düzeni değiştirildi. Mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak işliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilirken, Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışına servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

