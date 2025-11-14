Yola çıkacaklar dikkat! İşte çalışma yapılan yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki birçok kritik güzergahta alt geçit, üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları olduğunu duyurdu; sürücüleri bekleyen kapalı yollar ve yönlendirmeler var.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Adapazarı kavşakları 119-121. kilometrelerinde (Göl Mahallesi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışma nedeniyle otoyolun bir kesimi trafiğe kapatılmış durumda; ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ VE AKÇAKOCA-DÜZCE YÖNLERİ KAPALI

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Çalışmalar süresince Aydın-Denizli devlet yolundan Buharkent Kavşağı otoyola katılım kolu ile otoyolun Denizli istikametinde Buharkent çıkışının trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları mevcut. Bu dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE KESİNTİ YAPILAN YOLLAR

Artvin-Şavşat yolunun 25 ve 38. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışının kısa sürelerle kesildiği ve ulaşımın tek şeritten gerçekleştirildiği bildirildi.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşımın kontrollü sağlandığı açıklandı.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometreleri (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) ile Alanya Doğu çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bir güzergah değişikliği yapıldı. Sürücüler, Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra hattındaki eski yola yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
