Yola çıkacaklar dikkat: İşte il il kapalı ve çalışma olan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), güncel yol durumu bültenini paylaşarak sürücüleri uyardı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

İzmir Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Yolu) ve bağlantı yollarında büyük ölçekli üstyapı iyileştirme çalışmaları başladı. İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü ile Kadıköy Köprüsü'ndeki derz betonu yenileme işlemleri nedeniyle 10 Şubat'a kadar şerit kapama uygulanacak. Trafik akışı bu tarihe kadar diğer şeritlerden sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları sebebiyle de bölgede trafik akışı kontrollü olarak veriliyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım düzeni değişti. Söz konusu bölgede trafik tek şeritten ve iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Konya'da Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde, Çorum-İskilip yolunun ise 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yolun Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Doğu Anadolu'da Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ederken, Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometreleri trafiğe tamamen kapatıldı. Bu noktada ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Trabzon'da ise süreli bir çalışma mevcut. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresinde, Trabzon şehir geçişi Değirmendere mevkiindeki araç alt geçidinin Rize yönünde elektrik sistemi bakımı yapılıyor. Çalışma nedeniyle saat 10.00'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
