Yola çıkacaklar dikkat: İşte il il kapalı ve çalışma olan yollar

İzmir Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Yolu) ve bağlantı yollarında büyük ölçekli üstyapı iyileştirme çalışmaları başladı. İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü ile Kadıköy Köprüsü'ndeki derz betonu yenileme işlemleri nedeniyle 10 Şubat'a kadar şerit kapama uygulanacak. Trafik akışı bu tarihe kadar diğer şeritlerden sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yürütülen onarım çalışmaları sebebiyle de bölgede trafik akışı kontrollü olarak veriliyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım düzeni değişti. Söz konusu bölgede trafik tek şeritten ve iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Konya'da Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde, Çorum-İskilip yolunun ise 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yolun Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Doğu Anadolu'da Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ederken, Kağızman-Tuzluca yolunun 19-20. kilometreleri trafiğe tamamen kapatıldı. Bu noktada ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Trabzon'da ise süreli bir çalışma mevcut. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 56. kilometresinde, Trabzon şehir geçişi Değirmendere mevkiindeki araç alt geçidinin Rize yönünde elektrik sistemi bakımı yapılıyor. Çalışma nedeniyle saat 10.00'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.