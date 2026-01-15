Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların bu bölgelerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları hayati önem taşıyor.

KGM'nin yayınladığı bültende il il şu detaylar yer aldı:

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle 19 Ocak tarihine kadar her gece 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süre zarfında ulaşımlarını bir sonraki kavşaktan sağlayacak.

Başkent ve çevresindeki çalışmalarda da trafik düzenlemelerine gidildi. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde süren çalışmalar sebebiyle ise trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde bulunan Eskipazar Mermer Kavşağı mevkisinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ayrıca Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı hattında kavşak yapımı sürüyor. Sürücülerin bu noktada trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Antalya'da Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde heyelan meydana geldi. Bu sebeple ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor. Mersin'de ise Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla trafik kontrollü ilerliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları bulunuyor. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Karadeniz hattında, Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yer alan 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisinde fiber optik sistemlerinin onarımı yapılıyor. Çalışma kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.