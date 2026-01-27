Yola çıkacaklar dikkat! İşte kapalı ve çalışma olan o yollar...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu üzerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Otoyolun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasında kalan 2 ile 6. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı bakım ve onarım işlemleri nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TÜNELLERDE SAAT SINIRLAMASI

Turizm bölgelerinde de bakım çalışmaları hız kazandı. Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Söz konusu tünellerde ulaşım, 09.00 ile 23.00 saatleri arasında kontrollü olarak sürdürülecek.

Bursa ve Kırıkkale hattını kullanacak sürücülerin servis yollarını takip etmesi gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı; araç geçişleri servis yolundan gerçekleştiriliyor. Benzer şekilde, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle de ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Karadeniz hattında ise İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nde bakım var. Çayeli-Rize yönündeki elektrik ve elektronik sistemleri onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE TEK ŞERİT UYGULAMALARI

Anadolu'nun çeşitli noktalarındaki yapım çalışmaları trafik akışını doğrudan etkiliyor. Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri ile Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde ise çalışmalar sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42. kilometreleri ile Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.