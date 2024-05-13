Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarında durum…
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında yer alan 17-20. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı- Altınova Kavşağı 0-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sırasıyla sol-orta ve sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek. Çalışmalar, 19 Mayıs Pazar günü bitirilecek.
Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya kaldırımı yapımı çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.