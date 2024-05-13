Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarında durum…

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında yer alan 17-20. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı- Altınova Kavşağı 0-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sırasıyla sol-orta ve sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek. Çalışmalar, 19 Mayıs Pazar günü bitirilecek.

Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Muğla-Denizli yolunun 13-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya kaldırımı yapımı çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.