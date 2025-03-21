Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarındaki son durum ve çalışma noktaları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik kontrollü sağlanırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL-ANKARA TEM OTOYOLU

TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, 22.00-06.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanacak. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin gece saatlerinde dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri gerekiyor.

EGE BÖLGESİ'NDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aydın-Denizli Otoyolu üzerindeki Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki bağlantı yolunda devam eden otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yoldan çift yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometreleri (Sızma Mahallesi mevkisi), Konya çevre yolu köprülü kavşak yapımı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.

ANKARA ÇEVRESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTABİLİR

Başkent Ankara’ya ulaşımı sağlayan önemli güzergâhlarda devam eden çalışmalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanabilir:

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerinde üstyapı ve köprü genişletme çalışmaları devam ediyor. Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bitlis-Mutki yolunun 15-17. kilometrelerinde sürdürülen heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

BU BÖLGELERDE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.