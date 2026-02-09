Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı ve çalışma olan yollar...

KGM'nin açıklamasına göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu çalışma nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları trafiği etkiliyor. Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sadece sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda ise Bursa-Ankara istikametinin 13-15. kilometrelerinde çalışma yapılıyor. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Turizm bölgelerine ulaşımda da bazı kısıtlamalar mevcut. Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesinin yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Uşak-Sivaslı-Karahallı yolunun 1-6. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit köprü yapımı sebebiyle Uşak-Sivaslı istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde heyelan ve üstyapı çalışmaları ulaşımı aksatıyor. Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle araç geçişleri servis yolundan sağlanıyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım güzergahı değiştirildi. Ağır taşıtlar hariç tüm araçlar Abdulkadir Köyü yolunu kullanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları, Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.