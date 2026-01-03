Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı ve çalışma olan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarının çeşitli kesimlerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle yeni bir duyuru yaptı. Yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin devam ettiği güzergahlarda sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı ile Tarsus Batı Kavşağı arasında kalan 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışma nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ülke genelindeki birçok noktada ulaşım, bölünmüş yolların tek şeridinden iki yönlü olarak veriliyor. Bu kapsamda; Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde, Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde, Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Ayrıca Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde yapılan hızlı tren üst geçit çalışması sebebiyle ulaşım yine aynı yöntemle sağlanıyor.

KAVŞAK VE KÖPRÜ ÇALIŞMALARI

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım alternatif yollar üzerinden gerçekleştiriliyor. Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde ise kavşak yapım çalışmaları sürdüğünden sürücülerin dikkatli olması istendi.

Karadeniz bölgesinde ise heyelan ve montaj çalışmaları trafiği etkiledi. Kurucaşile-Cide yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ana yol ulaşıma kapandı. Geçişler, 13-15. kilometreler arasındaki Abdulkadir köyü yolundan servis yolu olarak veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde bulunan Araklı, Yalıboyu mevkisinde ise yaya üst geçidi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde de ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.