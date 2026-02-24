Yola çıkacaklar dikkat: İşte trafiğe kapalı yollar ve bakım çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurt genelindeki kara yollarının güncel durumunu paylaştı. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğü güzergahlarda sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretçilerine uyması gerektiği vurgulandı.

Bültene göre çalışma yürütülen yollar şu şekilde:

TAG Otoyolu'nun Nurdağı ile Bahçe kavşakları arasındaki 0 ve 1'inci kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı devam ediyor. Bu nedenle bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8 ile 9'uncu kilometrelerinde ise Denizli istikametinde şev destekleme çalışması yapılıyor. Güzergah üzerindeki emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer açık şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16'ncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı ve trafik akışı sol şeritten veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ve 24'üncü, Adıyaman-Kahta yolunun ise 11 ile 14'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu bölünmüş yolların bir bölümünde ulaşım iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ve 16'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle güzergahın bu bölümünde trafik iki yönlü olarak işliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9'uncu kilometresindeki Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'nde ve Tokat-Niksar yolunun 3 ile 8'inci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla, bu noktalarda araç geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12 ile 14'üncü kilometreleri arasında yürütülen sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle güzergahtaki ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64'üncü kilometreleri arasında yer alan 10 tünel ve bağlantı yollarında ise elektrik ve elektronik sistemlerin bakım onarımı yapılıyor. Bu sebeple bölgede trafik akışı tek şeritten devam ediyor.