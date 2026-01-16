Yola çıkacaklar dikkat: İşte trafiğe kapanacak ve tek şeride düşen yollar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bazı şeritler trafiğe kapatılırken ulaşım, sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında ise aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 19 Ocak tarihine kadar, 21.00-05.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler, ulaşım için bir sonraki kavşağa yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple bölgede şerit daraltması uygulanıyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır taşıtların geçişine kapatılan bu güzergahta ulaşım, diğer araçlar için 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde, 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisinde fiber optik sistemleri onarılıyor. Çalışma nedeniyle 23.00-05.00 saatleri arasında bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ise trafik, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor.