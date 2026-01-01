Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapanan ve kontrollü sağlanan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına dair güncel bülteni paylaştı.

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle sürücülere önemli uyarılar geldi. Çalışmaların sürdüğü kesimlerde hız limitlerine dikkat edilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyulması büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bültene göre, Edirne-Çanakkale yolunun 58-85. kilometreleri ile Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor ve bu noktalarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta ve Tokat'taki çalışmalarda trafik akışı yeniden düzenlendi. Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerinde BSK üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-32. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla da ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde süren çalışmalarda ise Çayeli-Hemşin yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım faaliyeti bulunuyor. Bu noktada ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Bolu'da ise Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik düzeni değişti. Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yurdun diğer bölgelerinde de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Antakya-Cilvegözü-Reyhanlı yolunun 33-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü ilerliyor.

İzmit-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ederken sürücülerin işaretçilere uyması isteniyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 19-25. kilometrelerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilirken, Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 15-16. kilometrelerinde yer alan Osmanbey Kampüsü Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

