Yola Çıkacaklar Dikkat: Karayolları Açıkladı, Ana Arterler Kapatıldı!

9 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımlanan güncel rapora göre; İstanbul Finans Merkezi bağlantısı ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu başta olmak üzere Ankara-Kırıkkale ana arteri, köprü ve çevre yolu geçişlerinde altgeçit imalatı, üstyapı onarımı, menfez yenilemesi ve şerit kısıtlamaları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle metropol bağlantı kollarındaki servis yolu yönlendirmelerine ve bölünmüş yollardaki çift yönlü aktarmalara karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki trafik işaretçilerine harfiyen riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

İSTANBUL VE İZMİR OTOYOLLARINDA KRİTİK ŞERİT VE KAVŞAK MESAİSİ

O-2 Anadolu Otoyolu (İstanbul Finans Merkezi Ayrım Kolu): Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatları yürütülmektedir. Çalışmalar süresince trafik akışı ana koldan alınarak geçici servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (O-5): Otoyolun Proje Km: 307+200 ile 309+600 aralığında bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında İzmir istikametindeki sağ şerit araç trafiğine kapatılmıştır. Uygulamanın 03.10.2026 tarihine kadar bir ay boyunca sürmesi planlanmaktadır.

BAŞKENT VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Ankara - Kırıkkale Yolu: Yolun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Kırıkkale - Yozgat Yolu: Güzergahın ilk 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları sürdürüldüğünden muhtelif noktalarda şerit daraltması uygulanmaktadır.

Aksaray - Ortaköy Yolu: Yolun 43 ile 44. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı geçici servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir.

Çorum - Ankara Yolu: 36 ile 38. kilometreler arasında (İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları) yürütülen yapım işi kapsamında trafik kontrollü sağlanmaktadır.

EGE, AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Simav - Gediz Yolu: Güzergahın 29 ile 30. kilometreleri arasındaki menfez yenileme çalışmaları nedeniyle Gediz yönü araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı karşı şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Sertavul - Mut - Beşçatal Yolu: Yolun 40 ile 42. kilometreleri arasında devam eden Mut Çayı Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Antalya - Korkuteli Yolu (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu): 29 ile 36. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve levhalarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

Malatya - Kayseri Yolu: Yolun 8 ile 11. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım etaplar halinde kontrollü verilmektedir.