Yola Çıkacaklar Dikkat: Karayolları Açıkladı, Ana Arterler Kapatıldı!

24 Eylül 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel rapora göre; TEM Otoyolu FSM Köprüsü bağlantı aksı olan Molla Gürani Viyadüğü, Gerede-Kızılcahamam-Ankara hattı, Konya-Ankara yolu ve Aydın-Denizli aksı başta olmak üzere ana güzergahlarda viyadük derz onarımı, köprü genişletme, çevre yolu şerit daraltmaları ve tek şerit uygulamaları nedeniyle gece şerit aktarmaları, tam yön kapatmaları ve karşı platformdan çift yönlü geçişler uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle TEM Molla Gürani Viyadüğü'nde her akşam süren gece şerit aktarması mesaisi, Konya-Ankara yolundaki tek şerit kısıtlaması ve bölünmüş yollardaki çift yönlü aktarmalara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, çalışma sahalarındaki yönlendirme levhalarına ve hız sınırlarına harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah perşembe gününe ait detaylı yol haritası:

TEM OTOYOLUNDA GECE DERZ MESAİSİ VE BANT AKTARIMI

O-2 TEM Otoyolu (Çamlık Kavşağı - Kavacık Kavşağı Arası): Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında her akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 aralığında Güney yol platformunda (Ankara istikameti) trafik akışı, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılmaktadır. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üzerine monte edilen özel rampalar üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

BAŞKENT VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Gerede - Kızılcahamam - Ankara Yolu (21-22. km): Kızılcahamam-Gerede istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Gerede-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak aktarılmaktadır.

Konya - Ankara Yolu (36-41. km): Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi arasındaki kesimde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu (36-40. km): Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanmakta olup, ulaşım kontrollü şeritlerden verilmektedir.

Sivas - Kangal - Gürün Ayrımı Yolu (1-2. km): Bölünmüş yolun Sivas istikametindeki Kızılırmak Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım, Kangal istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

EGE, AKDENİZ VE MARMARA GÜZERGAHLARINDA ÇALIŞMA ALARMI

Aydın - Denizli Yolu (20-21. km): Kumkısık Kavşak Köprüsü genişletme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kesimde sürücülerin çalışma sahasındaki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşımaktadır.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu (32-35. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılmakta olup ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Antalya - Isparta Yolu (0-12. km): Kapsamlı yol yapım çalışmaları sürdüğünden sürücülerin hız limitlerine ve yönlendirme levhalarına riayet etmesi gerekmektedir.

ANADOLU SINIR HATTI

Iğdır - Aralık - Dilucu Yolu (7-12. km): Sınır kapısı bağlantı güzergahında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden sağlanmaktadır.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE KAPALI YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2026 tarihli güncel bülteni itibarıyla, ülke genelinde kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan herhangi bir yol kesimi bulunmamaktadır.