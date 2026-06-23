Yola çıkacaklar dikkat: Karayolları Genel Müdürlüğü il il kapalı yolları ve servis güzergahlarını duyurdu!

Hafta ortasına doğru ilerlerken, güzergahlardaki son durum netleşti.

TEM VE ÇEVRE YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

TEM Otoyolu: Hendek Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasındaki 0-11. kilometrelerde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu: Seyrek Köprüsü Aydın istikametindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Tarsus Batı ile D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA SON DURUM

Ankara-Konya Yolu: 56-59. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Aksaray-Nevşehir Yolu: 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde Yolu: 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Bulancak-Giresun-Espiye Yolu: 49. kilometrede yer alan Uluburun Tüneli'nin Espiye-Giresun yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ünye-Fatsa Yolu: 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Malatya-Darende Yolu: 26-31. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ağrı-Taşlıçay Yolu: 42-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım sol platformdan iki yönlü olarak devam ediyor.