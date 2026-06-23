Yola çıkacaklar dikkat: Karayolları Genel Müdürlüğü il il kapalı yolları ve servis güzergahlarını duyurdu!

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen yollara ilişkin güncel yol durumu bültenini yayımladı. Güvenli bir seyahat için sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyması gerekiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacaklar dikkat: Karayolları Genel Müdürlüğü il il kapalı yolları ve servis güzergahlarını duyurdu!
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Hafta ortasına doğru ilerlerken, güzergahlardaki son durum netleşti.

TEM VE ÇEVRE YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

TEM Otoyolu: Hendek Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasındaki 0-11. kilometrelerde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu: Seyrek Köprüsü Aydın istikametindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Tarsus Batı ile D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA SON DURUM

Ankara-Konya Yolu: 56-59. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Aksaray-Nevşehir Yolu: 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Niğde Yolu: 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

Bulancak-Giresun-Espiye Yolu: 49. kilometrede yer alan Uluburun Tüneli'nin Espiye-Giresun yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Ünye-Fatsa Yolu: 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Malatya-Darende Yolu: 26-31. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ağrı-Taşlıçay Yolu: 42-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım sol platformdan iki yönlü olarak devam ediyor.

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