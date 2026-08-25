Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları güncel haritayı yayımladı: Birçok şerit trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki otoyol, köprü ve devlet yollarında yürütülen bakım, onarım ve yol yapım çalışmalarına ilişkin güncel yol durumu bültenini yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları güncel haritayı yayımladı: Birçok şerit trafiğe kapatıldı
Yayınlanma:

İstanbul, Ankara, Çanakkale ve birçok ildeki kritik güzergahlarda şerit daraltmaları, servis yolu yönlendirmeleri ve kontrollü geçiş düzenlemeleri uygulamaya alındı.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLERDE SON DURUM

Anadolu Otoyolu (Gece Çalışması): Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda Ümraniye ve Kozyatağı yönlerini kapsayan viyadük ayak kiriş montajı yapılıyor. Trafik diğer platformlardan geliş-gidiş olarak sağlanırken, çalışmalar 00.00 – 06.00 saatleri arasında yürütülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu: Otoyolun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarımı sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritten kontrollü veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu: Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerindeki altgeçit yenileme çalışması nedeniyle Konya yönündeki trafik diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü aktarılıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü: Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamındaki köprü güzergahında periyodik bakım-onarım ve trafik işaretleme çalışmaları sürdürülüyor.

İL VE BÖLGE GÜZERGAHLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Kırıkkale-Konya Yolu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşası kapsamında 5-6. kilometrelerde her iki yönün sol şeritleri ile dönel kavşak kapatıldı; ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu: Mekece-Bilecik yönü 2-4. kilometrelerindeki üstyapı yenilemesi nedeniyle ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
Ulukışla-Pozantı Yolu: Güzergahın 36-39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu: Yolun 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.
Kars-Kağızman Yolu: 8-12. kilometrelerdeki Kırmızıdere Viyadüğü bakımı nedeniyle araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.
Gümüşhane (Budak Tüneli): Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolu 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Elektroşok, kaçırma ve "infaz grubu" iddiasıAlparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Elektroşok, kaçırma ve "infaz grubu" iddiasıGündem
Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesiBenzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesiEkonomi
karayolu Trafik
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Sosyal medya fenomeni dahil 4 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş davasında karar
71 ilde uyuşturucu operasyonu
Kuriş soruşturmasında yeni gelişme!
İşte yıl sonuna kadar SGS'ye geçecek 8 il ve istasyon
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!
Cips, salam ve peynirde yeni dönem!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu
Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Samsun sahillerinde şüpheli çuval paniği! Samsun sahillerinde şüpheli çuval paniği!
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!