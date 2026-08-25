Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları güncel haritayı yayımladı: Birçok şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul, Ankara, Çanakkale ve birçok ildeki kritik güzergahlarda şerit daraltmaları, servis yolu yönlendirmeleri ve kontrollü geçiş düzenlemeleri uygulamaya alındı.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLERDE SON DURUM

Anadolu Otoyolu (Gece Çalışması): Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda Ümraniye ve Kozyatağı yönlerini kapsayan viyadük ayak kiriş montajı yapılıyor. Trafik diğer platformlardan geliş-gidiş olarak sağlanırken, çalışmalar 00.00 – 06.00 saatleri arasında yürütülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu: Otoyolun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarımı sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritten kontrollü veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu: Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerindeki altgeçit yenileme çalışması nedeniyle Konya yönündeki trafik diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü aktarılıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü: Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamındaki köprü güzergahında periyodik bakım-onarım ve trafik işaretleme çalışmaları sürdürülüyor.

İL VE BÖLGE GÜZERGAHLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Kırıkkale-Konya Yolu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşası kapsamında 5-6. kilometrelerde her iki yönün sol şeritleri ile dönel kavşak kapatıldı; ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu: Mekece-Bilecik yönü 2-4. kilometrelerindeki üstyapı yenilemesi nedeniyle ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Ulukışla-Pozantı Yolu: Güzergahın 36-39. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu: Yolun 8-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Kars-Kağızman Yolu: 8-12. kilometrelerdeki Kırmızıdere Viyadüğü bakımı nedeniyle araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Gümüşhane (Budak Tüneli): Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolu 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.