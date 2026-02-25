Yola çıkacaklar dikkat: Karayolları güncel yol durumu bülteni yayımlandı

Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasındaki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgede gişelerden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda ise Yalkıdere Köprüsü'nün Aydın istikametinde derz bakım ve onarım işlemi yapılıyor. Bu sebeple ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden gidiş-geliş şeklinde yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yer alan Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönüne giden tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması yapılıyor. Bu noktada trafik akışına tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Antalya güzergahında Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. kilometreleri ile Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü yapılıyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu inşaatı nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları trafik akışının kontrollü sağlanmasını gerektiriyor. Başkent bağlantısında ise Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametindeki iki şerit trafiğe kapatıldı; bu noktada ulaşım sol şeritten kontrollü veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerinde devam eden yapım faaliyetleri nedeniyle her iki güzergahta da ulaşım, bölünmüş yolun tek bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.