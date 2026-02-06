Yola çıkacaklar dikkat: Karayolları güncel yol durumunu açıkladı

Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı ile Buca Doğu Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu yapılıyor. Bu nedenle yol, 22.00-05.00 saatlerinde aralıklarla kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Çalışmalar süresince Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle de ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun Ankara istikametinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatıldı ve ulaşım bu kesimde kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ise sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım, ağır taşıtlar hariç olmak üzere 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya'da Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle trafik akışına bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometreleri ile Yenişehir-Havalimanı istikametinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.