Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları tek tek açıkladı, işte il il çalışma yapılan yollar

Türkiye genelindeki kara yolu ağında devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) sürücülere hayati uyarılar geldi. Trafik güvenliğinin tehlikeye düşmemesi adına çalışma yapılan bölgelerde hız limitlerine uyulmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

İşte Türkiye’nin dört bir yanındaki yollarda son durum ve değişen trafik akışları...

İzmir Çevre Otoyolu üzerinde yürütülen hummalı çalışmalar nedeniyle belirli saat aralıklarında kısıtlamaya gidilecek. Bültene göre, saat 21.00 ile 05.00 arasında Buca Doğu Kavşağı'nın kolları araç trafiğine tamamen kapatılacak. Bu saatler arasında bölgeyi kullanacak sürücüler, ulaşım için bir sonraki kavşağa yönlendirilecek.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nu kullanacak sürücülerin de kontrollü olması gerekiyor. Otoyolun İskenderun Batı ile Serbest Bölge kavşakları arasında kalan 2 ila 6. kilometrelerinde üstyapı onarım ekipleri sahada olacak. Bu sebeple ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Başkent Ankara bağlantılı yollarda da iş makineleri çalışıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 25. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı değiştirildi. Söz konusu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Turizm kenti Antalya’da tünel geçişlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasında yer alan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları start aldı. Bu noktalarda ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

İç Anadolu’da ise Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde şantiye hareketliliği var. Yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak seyahat ediyor. Doğu Anadolu güzergahında, Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometreleri arasındaki Develi mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kontrollü geçiş uygulanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları trafiğin akış yönünü değiştirdi. Bu bölgede ulaşım, Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Batı Karadeniz'de ise İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde iş makinelerinin çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Doğu Karadeniz’de ise Rize’nin Ardeşen ile Fındıklı ilçelerini bağlayan yolda montaj çalışması var. Yolun 9. kilometresinde bulunan Işıklı Fırtına Lisesi mevkiinde yaya üst geçidi montajı yapılıyor. Dev vinçlerin çalıştığı bu noktada trafik akışı, her iki yönde de tek şeride düşürülerek kontrollü veriliyor.