Yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelinde devam eden yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği vurgulandı.

OTOYOLLARDAKİ DÜZENLEMELER

TEM Otoyolu: Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun 3 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması yapılıyor. Bazı şeritlerin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışması bulunuyor. Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

ZİGANA TÜNELİ'NDE SÜRELİ KAPATMA

Doğu Karadeniz'in önemli geçiş noktalarından Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bakım çalışması yapılıyor. Tünelin her iki yönündeki tüplerde yangın algılama, söndürme ve havalandırma sistemleri kontrol ediliyor.

Çalışma nedeniyle tünel saat 16.00'ya kadar trafiğe kapalı kalacak. Bu süre zarfında ulaşım, aynı yöndeki eski Zigana Geçidi yolundan kontrollü olarak veriliyor.

ANADOLU VE KARADENİZ YOLLARINDA DURUM

Ankara-Kırıkkale Yolu: 15-16. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Ordu-Fatsa Yolu: 3-6. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu Yolu: 2-4. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer Yolu: 12-13. kilometrelerde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Gölbaşı-Adıyaman Yolu: 58-59. kilometrelerde bulunan Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapıları çalışmaları sürüyor. Trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir Yolu: 17-21. kilometrelerdeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.