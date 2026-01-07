Yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki ana arterlerde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu bültenini yayımladı.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma nedeniyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Benzer bir düzenleme Akçakoca-Düzce yolunda da devreye alındı. Yolun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarımı sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti kapatılarak trafik akışı karşı şeritten iki yönlü veriliyor.

İznik-Mekece yolunun 30-33. kilometreleri arasındaki Çiçekli-Kaynarca kesiminde yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede yol trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kurtköy-Şile yolunun 34-35. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle de sürücülerin bölgedeki işaret ve işaretçilere özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Antalya'daki Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

İzmir Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10. kilometrelerinde de benzer şekilde ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde ise trafik kontrollü olarak veriliyor.

TÜNELDE GEÇİCİ KAPATMA KARARI

Karadeniz bölgesinde tünel bakım çalışması nedeniyle geçici bir kısıtlamaya gidildi. İyidere-Rize-Çayeli yolunun 44. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpü, bakım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu güzergahta servis yoluna yönlendiriliyor ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

