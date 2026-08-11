Yola çıkacaklar dikkat! KGM 11 Ağustos güncel yol durumu ve kapalı yollar listesini duyurdu

Yola çıkacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu: 1-2. kilometreler arasında (11-12 Ağustos tarihlerinde) Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde sol ve orta şerit derz onarımı nedeniyle kapatıldı. Ulaşım sağ ve emniyet şeridinden veriliyor.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu: 35-39. kilometreler arası (Gaziantep yönü) üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu: Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova mevkii (0-10. km) üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 21:00 - 06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

Aliağa - Ayvalık Yol: 0-6. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılıyor.

Afyonkarahisar Çevre Yolu: Otogar Kavşağı (44-45. km) akıllı kavşak çalışmaları sebebiyle 10-14 Ağustos tarihleri arasında kapalı. Sürücülerin Erkmen Kavşağı - Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergâhını kullanması gerekiyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu: 26-48. kilometreler arasında 15 Eylül'e kadar devam edecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin temkinli olması isteniyor.

Balıkesir - Kepsut Yolu: 9-13. kilometreler arasında yol yapımı nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor.

Kızıldağ - Altköy Yolu: 2-6. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

Ankara - Kırıkkale Yolu: 19-22. kilometreler arası (Kırıkkale yönü) kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Arhavi - Hopa - Kemalpaşa - Sarp Yolu: Güzergâhtaki 11 tünelde 10-14 Ağustos tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında elektrik/elektronik bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veriliyor.