Yola çıkacaklar dikkat! KGM 11 Ağustos güncel yol durumu ve kapalı yollar listesini duyurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 11 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla otoyol ve devlet yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlaması uygulanan ve trafiğe kapatılan güzergâhları açıkladı.
Yola çıkacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu: 1-2. kilometreler arasında (11-12 Ağustos tarihlerinde) Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde sol ve orta şerit derz onarımı nedeniyle kapatıldı. Ulaşım sağ ve emniyet şeridinden veriliyor.
TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu: 35-39. kilometreler arası (Gaziantep yönü) üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu: Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova mevkii (0-10. km) üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 21:00 - 06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.
Aliağa - Ayvalık Yol: 0-6. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılıyor.
Afyonkarahisar Çevre Yolu: Otogar Kavşağı (44-45. km) akıllı kavşak çalışmaları sebebiyle 10-14 Ağustos tarihleri arasında kapalı. Sürücülerin Erkmen Kavşağı - Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergâhını kullanması gerekiyor.
Kayseri Kuzey Çevre Yolu: 26-48. kilometreler arasında 15 Eylül'e kadar devam edecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin temkinli olması isteniyor.
Balıkesir - Kepsut Yolu: 9-13. kilometreler arasında yol yapımı nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor.
Kızıldağ - Altköy Yolu: 2-6. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor.
Ankara - Kırıkkale Yolu: 19-22. kilometreler arası (Kırıkkale yönü) kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Arhavi - Hopa - Kemalpaşa - Sarp Yolu: Güzergâhtaki 11 tünelde 10-14 Ağustos tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında elektrik/elektronik bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten veriliyor.