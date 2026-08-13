Yola çıkacaklar dikkat! KGM 13 Ağustos kapalı ve çalışma olan yolları açıkladı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki otoyol ve devlet yollarında yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu raporunu yayımladı.
Sürücülerin seyahat planlamalarında aksama yaşamamaları adına şerit kısıtlaması, servis yolu aktarması ve yönlendirme yapılan güzergahlar duyuruldu.
İl il karayollarında son durum ve ulaşım rehberi
Anadolu Otoyolu (Kocaeli): Kandıra - Doğu İzmit kavşakları arası (Alikahya mevkii) altgeçit ve menfez çalışmaları sebebiyle TEM Otoyolu trafiği Ankara ve İstanbul yönlerinde çift taraflı servis yollarından sağlanıyor. Gece saatlerinde (22.00 - 06.00) şerit kapatmaları uygulanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu: Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikametinde (km 20-21 arası) sol orta şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ ve emniyet şeridinden veriliyor.
Trabzon - Rize Yolu: 34-37. kilometreler arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Geçişler diğer istikametten gidiş-geliş olarak yürütülüyor.
Adana - Osmaniye Yolu: 12-13. kilometrelerdeki Karaçay Köprüsü yapım işi nedeniyle araç trafiği servis yolundan aktarılıyor.
Beyşehir - Seydişehir - Antalya Yolu: 60-62. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü ilerliyor.
Van - Hakkari Yolu: 71-79. kilometreler arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları kapsamında geçişler kontrollü veriliyor.
Kayseri - Nevşehir Yolu: 64-66. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
Kemer Ayrımı - Burdur Yolu: 0-1. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Çanakkale - Çan Yolu: 39-40. kilometrelerde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Zara - İmranlı - Kızıldağ Yolu: 8-9. kilometrelerdeki toprak ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücüler kontrollü geçişe yönlendiriliyor.