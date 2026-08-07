Yola çıkacaklar dikkat! KGM 7 Ağustos güncel kapalı ve bakımda olan yolları duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 7 Ağustos 2026 tarihli yol durumu bültenini yayımlayarak yurt genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam eden güzergâhları açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacaklar dikkat! KGM 7 Ağustos güncel kapalı ve bakımda olan yolları duyurdu
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 Sürücülerin seyahat sürelerini hesaplarken bu kısıtlamaları dikkate almaları, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.

7 Ağustos 2026 itibarıyla ulaşımın kontrollü sağlandığı yollar

İzmir Çevre Otoyolu: Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde (O-30/10 KKN Km:0+000) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle 7-9 Ağustos tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritten akıyor.

TAG Otoyolu: 6-7. kilometreler arasındaki Karaisalı Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu: O-5/08 Km:06-08 (Proje Km:72+750 – 73+773) arasında şev bakım onarımı nedeniyle 15 Ağustos'a kadar İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatıldı. Trafik üç şeritten sağlanıyor.

Otoyol Ayrımı - Çerkezköy Yolu: 1-6. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti 15 Eylül'e kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çerkezköy istikametinden gidiş-geliş olarak yürütülüyor.

Artvin - Erzurum Yolu: 41-55. kilometreler arasındaki 12 adet tünelde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'a kadar 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü aktarılıyor.

Kahramanmaraş İl Sınırı - Malatya Yol: 31-36. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü olarak yapılıyor.

Uluborlu - Senirkent - Yalvaç Yol: 38-61. kilometreler arasında sathi kaplama onarımı sebebiyle sürücüler kontrollü güzergâha yönlendiriliyor.

Kayseri - Kırşehir Yol: 16-20. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kastamonu - Araç Yol: 3-14. kilometreler arasında süren sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sarıkamış - Horasan Yol: 17-21. kilometreler arasındaki viyadük çalışmaları dolayısıyla trafik sağ istikametten gidiş-geliş şeklinde ilerliyor.

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