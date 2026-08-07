Yola çıkacaklar dikkat! KGM 7 Ağustos güncel kapalı ve bakımda olan yolları duyurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 7 Ağustos 2026 tarihli yol durumu bültenini yayımlayarak yurt genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam eden güzergâhları açıkladı.
Sürücülerin seyahat sürelerini hesaplarken bu kısıtlamaları dikkate almaları, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.
7 Ağustos 2026 itibarıyla ulaşımın kontrollü sağlandığı yollar
İzmir Çevre Otoyolu: Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde (O-30/10 KKN Km:0+000) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle 7-9 Ağustos tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritten akıyor.
TAG Otoyolu: 6-7. kilometreler arasındaki Karaisalı Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu: O-5/08 Km:06-08 (Proje Km:72+750 – 73+773) arasında şev bakım onarımı nedeniyle 15 Ağustos'a kadar İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatıldı. Trafik üç şeritten sağlanıyor.
Otoyol Ayrımı - Çerkezköy Yolu: 1-6. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti 15 Eylül'e kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çerkezköy istikametinden gidiş-geliş olarak yürütülüyor.
Artvin - Erzurum Yolu: 41-55. kilometreler arasındaki 12 adet tünelde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'a kadar 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü aktarılıyor.
Kahramanmaraş İl Sınırı - Malatya Yol: 31-36. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü olarak yapılıyor.
Uluborlu - Senirkent - Yalvaç Yol: 38-61. kilometreler arasında sathi kaplama onarımı sebebiyle sürücüler kontrollü güzergâha yönlendiriliyor.
Kayseri - Kırşehir Yol: 16-20. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Kastamonu - Araç Yol: 3-14. kilometreler arasında süren sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sarıkamış - Horasan Yol: 17-21. kilometreler arasındaki viyadük çalışmaları dolayısıyla trafik sağ istikametten gidiş-geliş şeklinde ilerliyor.