Yola çıkacaklar dikkat! KGM duyurdu: TEM ve Ankara Çevre Otoyolu dahil yollar kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin yol durumu bültenini yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacaklar dikkat! KGM duyurdu: TEM ve Ankara Çevre Otoyolu dahil yollar kapatıldı
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Yurt genelinde otoyol, bölünmüş yol ve devlet yollarında sürdürülen üstyapı, derz onarımı, tünel temizliği ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle birçok güzergâhta şerit daraltması ve yol kapatma uygulamasına gidildi.

İSTANBUL VE ANKARA OTOYOLLARINDA KRİTİK ÇALIŞMALAR

TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü: Gaziosmanpaşa Kavşağı – Kemerburgaz Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları yürütülüyor. Ankara istikametinde trafik her gün 22.00 - 06.00 saatleri arasında karşı şeride aktarılıyor; gündüz saatlerinde ise geçişler portatif rampalar üzerinden veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu (Dış Daire): Samsun istikametindeki üstyapı bozulmaları nedeniyle 4+100 ile 5+400 kilometreleri arasındaki 1300 metrelik kesim 28 Ağustos 2026'ya kadar trafiğe kapalı tutuluyor. Ulaşım, Eskişehir (İç Daire) istikametinden 2 gidiş - 2 geliş olarak çift yönlü sağlanıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR VE ŞERİT KAPATMA UYGULANAN NOKTALAR

Aydın-Denizli Otoyolu: 4-5. kilometreler arasındaki üstyapı yenilemesi sebebiyle orta ve sol şeritler kapatıldı, geçişler sağ şeritten kontrollü veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya Yolu: 7-10. kilometreler arasında Konya-Afyonkarahisar istikameti kapatıldı, trafik karşı şeritten gidiş-geliş olarak işletiliyor.

Sinop-Samsun Yolu: 49-53. kilometreler arasında Sinop yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü aktarılıyor.

İnegöl-Bozüyük Yolu: 1-4. kilometreler arasında Bursa-Ankara yönü kapalı olup geçişler Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TÜNEL VE ASFALT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN DİĞER GÜZERGAHLAR

Artvin-Erzurum Yolu: 0-37. kilometreler arasındaki 20 tünelde yürütülen temizlik ve drenaj çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2026'ya kadar 08.00-17.30 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü ilerliyor.
Kırıkkale-Yozgat Yolu: 0-20. kilometreler arasında bordür yenilemesi sebebiyle muhtelif şerit daraltmaları bulunuyor.
Uluborlu-Senirkent-Yalvaç Yolu: 38-61. kilometreler arasında sathi kaplama onarımı yapılıyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu Yolu: 17-25. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle kontrollü geçiş uygulanıyor.

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